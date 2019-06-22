Gençlere yaptığı yatırım ile dikkat çeken ve bu doğrultuda Fıratcan Üzüm (20), Yusuf Sarı (20), Atakan Gündüz (18) ve Salih Kavrazlı’yı (17) renklerine bağlayan Trabzonspor’un uzun süredir asıl hedefindeki isim Halil Dervişoğlu’ydu. Bordo-Mavili yönetim, 19 yaşındaki golcü için önceki gün Hollanda’ya çıkarma yaptı. Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, Sparta Rotterdam ile pazarlık masasına oturdu. 450 bin Euro ile Kırmızı-Beyazlılar’ın kapısını çalan Karadeniz ekibi, dün teklifini güncelledi.

‘Trabzon’a gitmek istiyorum’

Bordo-Mavili yönetim, genç oyuncunun bonservisi için teklifini 750 bin Euro’ya kadar çıkarttı. Rotterdam yetkilileri ile sıkı bir pazarlık içerisinde bulunan Fırtına’ya, Halil cephesinden de iyi haber geldi. Golcü oyuncunun, Hollanda ekibine “Kariyerime Trabzonspor’da devam etmek istiyorum” dediği öğrenildi. Hem Trabzonspor hem de Halil, Hollanda temsilcisine transfer için baskı uygularken, görüşmelerde de sona gelindiği kaydedildi.

Gençler nedeniyle Fırtına’yı istiyor

Aslen Trabzon’lu olan Halil, Hollanda ekibinde oldukça iyi bir sezon geçirdi. 19 yaşındaki forvet, U21 Ligi’nde çıktığı 42 maçta 15 gol ve 12 asistlik performans sergiledi. Avrupa’dan da talipleri olan genç oyuncunun, gençlere tanıdığı şans nedeniyle Bordo- Mavililer’e sıcak baktığı kaydedildi. Avrupa Ligi faktörünün de transfer sürecinde etkili olduğu gelen haberler arasında.



