Halil Dervişoğlu: Şenol Güneş nerede oynatırsa oynarım

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve milli takıma davet edilen genç futbolcu Halil Dervişoğlu, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dün oynanan Azerbaycan karşılaşmasında ilk kez milli maça çıkan ve bir de gole imza atan Halil, Şenol Güneş'e teşekkür ederek hocasının nerede oynatırsa orada oynayabileceğini söyledi.

İşte Halil Dervişoğlu'nun açıklamaları:

Şenol hocama çok teşekkürler bana güvendiği için. İlk maçımda gol attım çok muyluyum. Daha iyi performans sergileyerek Milli Takım'a katkı sağlamak istiyorum.

Galatasaray'a ilk geldiğimde çok dakika bulamadım. Daha sonra Fatih Hocam şans verdi ben de iyi değerlendirdim. Şampiyon olsaydık daha iyi olurdu ama takıma faydalı olduğumu düşünüyorum.

Benim asıl mevkim santrfor, hocam nerede oynatırsa orada oynatım. Burak Yılmaz, Enes Ünal gibi iyi santrforlar var. İnşallah ben de daha fazla katkı sağlarım ve o seviyeye gelirim.

Kerem'le ikimiz de yedek olarak başladık Galatasaray'da. Sonra şans bulduk ve değerlendirdik. Milli Takım nasip oldu ikimize de. İnşallah devamı da gelir.