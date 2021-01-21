Halil Dervişoğlu kimdir, nereli? Galatasaray transferi bitiriyor

Galatasaray'ın Ümit Milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna kattığı iddia ediliyor. 22 yaşındaki Halil Dervişoğlu'nun kısa süre içinde Galatasaray'a transferinin biteceği gelen haberler arasında. Peki, Halil Dervişoğlu kimdir, kaç yaşında? İşte Halil Dervişoğlu hakkında bilinmeyenler...

Halil Dervişoğlu kimdir?

Halil Dervişoğlu, 8 Aralık 1999 tarihinde Hollanda'nın Rotterdam şehrinde dünyaya geldi. Futbola RV&AV Sparta Rotterdam ve Sparta Rotterdam takımlarında başlayan Halil Dervişoğlu, Sparta Rotterdam kulübünden İngiliz FC Brentford takımı tarafından 3 milyon Euro bedelle transfer edildi. Twente'de bir yıl kiralık oynadıktan sonra yeniden Brentford takımına dönen Halil Dervişoğlu, Galatasaray'ın transfer hedefleri arasında yer alıyor. 1,83 boyundaki forvet oyuncusu, sağ ayağına hakimdir.

Bir dönem Trabzonspor'a transferi gündeme gelen 22 yaşındaki oyuncu aynı zamanda Ümit Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Türkiye U21 Milli Takımı'nda çıktığı 11 karşılaşmada 8 kez topu ağlarla buluşturdu.