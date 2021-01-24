Halil genç bir oyuncu. Brentford, onu Sparta Rotterdam'dan 2020 Ocak ayında 3 milyon Euro gibi önemli bir rakam ödeyerek aldı. Özellikle Rotterdam'da alt ligdeki etkileyici performansı, herkesin dikkatini çekti. 2017-18'de U21'deki futboluyla 2018- 19'da A Takım'da kendisine yer buldu. Takımının Hollanda 1. Ligi'ne çıkmasına katkıda bulundu. 2018-19'da 46 maçta 15 gol atarken, bir sonraki sezonun ilk yarısında Brentford'a gitmeden önce 17 maçta 5 kez fileleri salladı ve 3 asist yaptı.

Halil, kulübün büyük umutlar beslediği geleceği olan bir futbolcu. Topu alıp rakipleri geçen ya da savunma oyuncularıyla boğuşan bir stili yok ama gol şansı gerçekten yüksek. Özellikle ceza sahası içerisinde topla buluştuğunda gol vuruşunu iyi bir şekilde yapmayı başarıyor. U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye adına 9 maçta 7 gol atması da, bence bu özelliğinin bir göstergesi.







