Kasımpaşa karşısında Galatasaray 'ı öne geçiren isim Halil Dervişoğlu oldu. Gurbetçi oyuncu 39'da Morutan'ın pasında fileleri buldu. Halil Dervişoğlu ligde 6 maç aradan sonra gol sevinci yaşadı..

Ligde 3 gole ulaşan gurbetçi oyuncu bunların tamamını da iç sahada kaydetti. Halil 2-1 kazandıkları Göztepe ve 87'de penaltıdan yedikleri golle 2-2 tamamlanan Altay maçlarında da fileleri sarsmıştı.

Gurbetçi oyuncu ayrıca 3-3 biten ve penaltılarla elendikleri Denizlispor kupa mücadelesinde de bir gol atmıştı. Ancak Kasımpaşa karşısında 90 dakika sonunda kaybedilen 3 puan nedeniyle Halil gol attığı geceyi üzüntülü bir şekilde tamamladı.