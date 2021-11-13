Halil Dervişoğlu: Bu bizi durdurmayacak!

Cebelitarık karşılaşmasında 2 kez fileleri sarsıp, 6-0'lık farklı galibiyetin mimarlarından biri olan Halil Dervişoğlu son düdüğün ardından açıklamalarda bulundu.

Takım olarak çok mutlu olduklarını söyleyen genç futbolcu, "Bugün güzel galibiyet aldık, mutluyuz. Ancak konsantremizi koruyoruz, salı günü daha önemli maçımız var. Şu anda ikinciyiz fakat bu bizi durdurmayacak. Daha çok çalışacağız ve inşallah salı günü galibiyetle grubu istediğimiz gibi tamamlarız. Bu puan durumu bizi motive ediyor, rakipleri de endişe içine sokacak. İnşallah Karadağ karşısında kazanırız" dedi.

Halil atılan 6 gol arasından en güzelini Galatasaray 'dan takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiğini söyledi.