2020 Temmuz ayından bu yana Bayern Münih’te önce U16 takımı yardımcı hocalığı ardından da U17 takımı antrenörü olarak çalışan TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlar sorumlusu Hamit Altıntop’un ikiz kardeşi Halil Altıntop, Ajansspor'un haberine göre; Bayern Münih kulübü tarafından yetenek geçiş koordinatörlüğüne getirildi.

Bir dönem Trabzonspor ’da da forma giyen Halil Altıntop, Bayern Münih’in aylık kulüp dergisine yeni görevi ile ilgili görüşlerini açıkladı.









"Görevim genç futbolcuların gelişimini sağlamak"

İlk olarak görev tanımından bahseden Halil Altıntop, "Bu departman kulüpte yeni kuruldu ve çok çeşitli bölümleri var. Tam tanımlarsak yeni yeteneklerin profesyonel tarafa geçişinden önceki son nokta burası. Ben burada profesyonel tarafa geçme aşamasına gelen, kulüpte bulunan veya kiraya verilmiş oyuncularla ilgileniyorum. Görevim çok yakın şekilde onlara eşlik etmek ve bireysel olarak gelişimlerini sağlamak. Sürekli olarak antrenörler ve oyuncularla görüş alışverişindeyim. Tabii aileleri ve menajerleriyle de" dedi.

"Saha içi kadar saha dışı da önemli"

"Görevi neden kabul ettin?" sorusuna ise Altıntop, "Bu konumda profesyonellik ve antrenörlükteki tecrübelerimi çok iyi aktarabilirim düşüncesindeyim. Bütün oyuncular her şey sahada belli oluyor diye düşünüyor. Tabii ki bu büyük rol oynuyor ama işin içinde çok daha fazla parametre var. Saha içi kadar saha dışı da önemli. Mesela biz okul eğitimine de çok önem veriyoruz. Çocuklara eğitime de konsantre olmaları gerektiğini anlatmak her zaman kolay olmuyor. Çünkü futbolda bir gün ekmek paranı kazanabileceğinin garantisi yok" cevabını verdi.

"Yetenekli gençleri, hayallerine kavuşturmak istiyoruz"

Halil Altıntop sözlerini şu şekilde tamamladı:

Bu çok büyük bir adım. Çok sayıda faktör rol oynuyor. Genç oyuncular fizik olarak profesyonelliğe geçene kadar aşağı yukarı aynı vücut yapısına sahip oyuncularla boy ölçüşüyor. Daha sonra çok daha tecrübeli, hızlı ve kuvvetl oyuncularla karşılaşıyorlar. Başarılı olmak için sadece yetenek yetmiyor. Bunların yanında mental olarak çok sağlam olmak gerekiyor. Mesela bir anda hep hayalini kurduğum statta 70 bin kişi önünde oynamakla nasıl başa çıkacağım? O 70 bin kişiyi dikkate almayıp oyunuma konsantre olabilecek miyim? İşte antrenörler, aileler ve menajerlerle aynı düzlemde buluşarak büyük yeteneklerimize hayallerini daha yakına getirmeyi amaçlıyoruz.