Belçika Ligi 8. hafta karşılaşmasında Westerlo sahasında Anderlecht'i konuk etti. Westerlo, Göztepe 'den kadrosuna kattığı Halil Akbunar'ın attığı golle rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı ve 3 puanın sahibi oldu.

Maça hızlı başlayan Westerlo 6. dakikada Vetokele ile 1-0 öne geçmeyi başardı. İlk yarı bu skorla geçilirken Anderlecht 70. dakikada Esposito ile skora dengeyi getirdi. 83. dakikada sahneye çıkan Halil Akbunar fileleri havalandırarak takımını yeniden öne taşıdı ve galibiyetin mimarları arasında yer aldı.

Öte yandan, Westerlo'da Ravil Tagir ve Sinan Bolat da karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte 3 maç aradan sonra galibiyete ulaşan Westerlo puanını 9'a yükseltirken, 4 maçtır galibiyet alamayan Anderlecht ise 10 puanda kaldı.



