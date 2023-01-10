1 milyon Euro bedel karşılığında sezon başı Göztepe'den Westerlo'ya transfer olan Halil Akbunar, Türkiye'ye geri döndü. Sakatlığı nedeniyle ilk 5 maçı kaçırsa da bu sezon 14 resmi müsabakada forma giyerken 3 gol ve 4 asistle oynayan 29 yaşındaki oyuncusunun yeni takımı resmen belli oldu.

GALATASARAY İSTİYORDU

Halil Akbunar'ın Galatasaray tarafından takip edildiği kulübe yakın kaynaklar tarafından gelen haberler arasındaydı. Daha çok kanatlarda forma giyen Halil'in sol bek pozisyonunda da oynayabilmesi ayrıca Türk vatandaşı olması da Okan Buruk'un yabancı sınırlamasında elini güçlendireceği belirtiliyordu.

SÜRPRİZ HAMLE

Takımda joker görevini üstlenecek olan Halil, hem savunmada hem de hücumda kullanılabileceği ifade edilirken Halil'den sürpriz bir hamle geldi.









'TRANSFERİM BİR HAFTADA TAMAMLANDI'

Belçika'ya transferini hakkında geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan 29 yaşındaki futbolcu, "Transferim bir haftada tamamlandı. Ben Göztepeliyim. Takımımız alt lige düşmüştü. Bana da tepkiler vardı. Transfer teklifleri de vardı ama Türkiye'de duygusal olarak forma giyemeyeceğimi düşündüm. Hasan Çetinkaya başkanımız da arayınca 'geliyorum' dedim. Transferim bir haftada tamamlandı" şeklinde konuşmuştu.

'BUNU TÜRKİYE'DE HİÇ YAŞAMADIM'

Belçika'da futbol oynamasının mental olarak kendisini rahatlattığını söyleyen hücum oyuncusu, "Mental olarak inanılmaz rahat edebileceğimiz bir yer. Genk maçını 6-1 kaybettiğimizde taraftarlar bize destek verdi ve bir hafta sonra kazanırız dediler. Bunu ben Türkiye'de hiç yaşamadım. Ligde de iyi durumdayız ve bu takım olarak bizi rahatlatıyor" açıklamasında bulundu. Belçika'da ligin daha tempolu oynandığına dikkat çeken Akbunar, "Türkiye'de kaliteli oyuncular var. Kalite olarak Türkiye daha ön planda ama Belçika'da sürekli kontra atak ve sürekli bir tempo var. Oyun sürekli git-gel oynanıyor. 11 futbolcuyu hem önde, hem de arkada görebiliriz. 90'ıncı dakikada 2-1 önde, 90+5'te ise 3-2 geride olabilirsiniz. Tempolu bir lig" dedi.









'VİZE ALAMADIK, ONA GÖRE HAREKET EDECEĞİZ'

Transferi sonrası ailesini göremediğini, vize problemi nedeniyle problem yaşadığını söyleyen Akbunar, "Vize konusunda bir sıkıntı oldu. 4 ay ailemi göremedim. Belçika vizesi alamadık. Çocuğumun da okulu var ve ona göre hareket edeceğiz" şeklinde konuşmuştu. Yıldız oyuncunun yeni takımı resmen açıklandı.

EYÜPSPOR'LA 3.5 YILLIK ANLAŞMA SAĞLADI

Spor Toto 1. Lig'de topladığı 38 puanla liderlik koltuğunda oturan ve şampiyonluğun en güçlü adayı olan Eyüpspor, Halil Akbunar'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Asbaşkan Fatih Kulaksız, Westerlo ile bonservis bedeli konusunda anlaştıklarını, milli oyuncu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacaklarını duyurdu. Kulüpten yapılan paylaşımda ise "Ailemize hoş geldin Halil Akbunar!" ifadelerini kullandı.