Halil Akbunar parlıyor! 6 gol - 6 asist...

Göztepe adına bu sezon göze en çok çarpan oyuncu Halil Akbunar. Kaptan olarak maçlara çıkan Halil Akbunar, son Gençlerbirliği maçıyla birlikte bu sezon Süper Lig'de 6 gol - 6 asist performansına ulaştı

Son maçta 2 gol atıp 1 asist yapan Halil Akbunar, böylece 11 gol - 3 asist yapan Larin ve 12 gol atan Boupendza ile birlikte gole en çok katkı veren ilk üç oyuncu arasına girdi

Cyle Larin (Beşiktaş) 11 gol - 3 asist

Boupendza (Hatay) 12 gol

Halil Akbunar (Göztepe) 6 gol - 6 asist



