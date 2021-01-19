Halil Akbunar parlıyor! 6 gol - 6 asist...
Göztepe adına bu sezon göze en çok çarpan oyuncu Halil Akbunar. Kaptan olarak maçlara çıkan Halil Akbunar, son Gençlerbirliği maçıyla birlikte bu sezon Süper Lig'de 6 gol - 6 asist performansına ulaştı ve ligin gole en çok katkı yapan üç oyuncusu arasına girdi
Göztepe adına bu sezon göze en çok çarpan oyuncu Halil Akbunar. Kaptan olarak maçlara çıkan Halil Akbunar, son Gençlerbirliği maçıyla birlikte bu sezon Süper Lig'de 6 gol - 6 asist performansına ulaştı
Son maçta 2 gol atıp 1 asist yapan Halil Akbunar, böylece 11 gol - 3 asist yapan Larin ve 12 gol atan Boupendza ile birlikte gole en çok katkı veren ilk üç oyuncu arasına girdi
Cyle Larin (Beşiktaş) 11 gol - 3 asist
Boupendza (Hatay) 12 gol
Halil Akbunar (Göztepe) 6 gol - 6 asist