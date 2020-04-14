Half-Life: Alyx beklenen klavye ve mouse hamlesi

Valve’nin sanal gerçeklik oyunu için klavye ve mouse ile oynanabilen ilk mod, birçok oyuncuyu da heyecanlandırdı. Modu indirmek için buraya tıklayabilirsiniz. Nasıl kurulacağı da yine aynı linkte karşımıza çıkıyor. Ayrıca modun sanal gerçeklik modundan uyarlandığını unutmamak gerekiyor. Bu sırada bazı kusurlar görmeniz de mümkün.

Tamamen sanal gerçeklik için tasarlanan oyunun klavye ve mouse ile oynanabiliyor olması, sanal gerçeklik sistemi olmayan oyuncuların oyunu deneyimleyebilmesi için oldukça önemli. Çünkü, baktığımızda VR setine sahip kullanıcı sayısının çok da fazla olmadığını söyleyebiliriz.

Bu arada yayınlanan bu modun, daha önce yayınlanan modlardan ayıran en önemli özelliği daha az karmaşık bir kuruluma sahip olması.

Bu arada Steam üzerinden satışta olan oyun 92 TL’lik fiyat etiketine sahip. (Shiftdelete)