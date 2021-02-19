Futbol ve tenis dünyasının genç yıldızları, son zamanlarda sergiledikleri performansla adlarından söz ettiriyor. Futbolda Fransız forvet Kylian Mbappe ve Norveçli santrfor Erling Haaland, teniste Yunan Stefanos Tsitsipas ile Japon Naomi Osaka, son dönemde uluslararası arenadaki başarılarıyla göze çarptı.

Bu başarıların son günlerde iki branşta da yıllardır zirvede bulunan sporculara karşı elde edilmesi ise futbol ve teniste jenerasyon değişiminin yaklaştığının sinyalini verdi.

Uzun süredir Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo’nun damga vurduğu futbol dünyasında Mbappe ve Haaland, Şampiyonlar Ligi’nde sergiledikleri performansla seleflerine meydan okudu.

Tsitsipas ve Osaka, Avustralya Açık’ta grand slam rekoru kırmayı hedefleyen Rafael Nadal ile Serena Williams’ı eleyerek rakiplerinin halefi olma yolunda iddialarını ortaya koydu.

Mbappe’den Messi’ye karşı "hat-trick"

Fransa futbolunun son zamanlarda yetiştirdiği en önemli yıldız olarak görülen Paris Saint-Germain’in 22 yaşındaki forveti Mbappe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yaptığı "hat-trick" ile gündeme oturdu.

Futbol dünyasının yeni yıldızı haline geleceğinin sinyallerini çok önceden veren Mbappe’nin "hat-trick"ini özel kılan nokta ise bu performansı tarihin en iyilerinden Barcelona’nın Arjantinli oyuncusu Lionel Messi’ye karşı, hem de onun evinde sergilemesi oldu.

Fransız oyuncunun Camp Nou’da Barcelona’ya 3 gol atmasının yanı sıra, 33 yaşındaki Lionel Messi’nin mücadelede her zamankinden uzak bir oyun ortaya koyması da futbol dünyasının jenerasyon değişimine hazırlandığını gösterdi.

"Gol makinesi" Haaland

Norveç’in futbol dünyasına kazandırdığı en büyük yeteneklerden biri olarak gösterilen Borussia Dortmund’un santrforu Haaland, genç yaşına rağmen gol yollarındaki üretkenliğiyle dikkati çekiyor.

Haaland, henüz 20 yaşında olmasına karşın Almanya ligi ve Şampiyonlar Ligi’nde şimdiden pek çok rekora imza attı.

Son olarak Şampiyonlar Ligi’nde Sevilla’yı 3-2 yendikleri maçta iki gol bulan Haaland, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 13 karşılaşmada 18 gole ulaştı.

Üstelik Haaland bu performansı, yıllardır istikrarlı ve başarılı oyunuyla tarihin en iyileri arasına giren Portekizli Cristiano Ronaldo’nun etkisiz kaldığı bir maç gününde sergiledi. Bir tarafta Ronaldo’nun forma giydiği Juventus, Porto’ya 2-1 kaybederken, diğer yanda Haaland, Sevilla maçında bir kez daha yıldızlaştı.

Daha önce Ronaldo’yu örnek aldığını ifade eden Haaland’ın, idolünün emekliliğinden sonra yerini doldurabilecek en önemli adaylardan biri olduğu tekrar tescillendi.

Tsitsipas, Nadal’ı devirdi

Tek erkekler dünya klasmanında 6. sırada bulunan 22 yaşındaki Yunan Stefanos Tsitsipas, son yıllarda tenis dünyasının parlayan yıldızlarından biri olarak ön plana çıkıyor.

Tsitsipas ile Rus Daniil Medvedev ve Alman Alexander Zverev’den oluşan yeni jenerasyonun üçlüsü, yıllardır tenis dünyasının üç büyüğü olarak adlandırılan Roger Federer, Rafael Nadal ve Novak Djokovic’e meydan okumaya başladı.

Federer ile en fazla grand slam kazanan (20) iki tenisçiden biri olan Nadal’ı Avustralya Açık çeyrek finalinde 2-0 geriden gelerek 3-2 yenmeyi başaran Tsitsipas, yeni jenerasyon için önemli bir zafere imza atmış oldu.

Osaka, Serena Williams’ı geçti

Tek kadınlarda dünya sıralamasının 3. basamağında bulunan Japon Naomi Osaka, Avustralya Açık yarı finalinde tarihin en başarılı tenisçilerinden Serena Williams’ı elemeyi başardı.

Osaka, idolü olarak gördüğü ve formda bir turnuva geçiren Serena Williams’a kurduğu üstünlükle dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

Kadın tenisinin son yıllarda çıkardığı en önemli isimlerden biri olarak öne çıkan Osaka, en fazla grand slam kazanan oyuncu olma rekorunu hedefleyen 39 yaşındaki Serena Williams’ın ilerleyişini de durdurdu.

Şu ana kadar üç grand slam kazanan ve gelecek yıllara damga vurması beklenen 23 yaşındaki Osaka ise Avustralya Açık’taki performansıyla kadın tenisinde söz sahibi olacağını yeniden ispatladı.

NBA ’de LeBron James tahtını bırakmıyor

Futbol ve tenisin dışında basketbolun en önemli sahnesi Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) de son yıllarda yeni yıldızlar adlarından söz ettirmeye başladı.

Milwaukee Bucks’ta Giannis Antetokounmpo, New Orleans Pelicans’ta Zion Williamson, Dallas Mavericks’te Luka Doncic, Atlanta Hawks’ta Trae Young, Denver Nuggets’ta Nikola Jokic başta olmak üzere son dönemde parlayan birçok oyuncu, performanslarıyla NBA’e damga vurmayı sürdürüyor.

Buna karşın Los Angeles Lakers’ı geçen sezon şampiyonluğa taşıyan "Kral" lakaplı LeBron James, tahtını bırakmaya niyeti olmadığını gösterdi.

Tarihin en iyi basketbolcuları arasında gösterilen ve kariyerinin sonlarına yaklaşan 36 yaşındaki LeBron James, bu sezonki performansıyla da bir süre daha NBA’in başrol oyuncusu olmaya devam edeceğini kanıtladı.

İSTANBUL (AA) - MUTLU DEMİRTAŞTAN