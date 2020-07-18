Hakkı Çelikel: Malatyamızı Süper Lig’de temsil etmeye devam edeceğiz

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine, kulüp olarak ligde kalacaklarına yürekten inandıklarını söyledi.

Bu anlamda ligde oynanacak 2 maçın önemine işaret eden Çelikel, "Çok önemli 2 maça çıkacağız. Bu maçları kayıpsız geçmek istiyoruz. Sonuç odaklı sahada her şeyimizi vererek puanlar toplamalıyız. Tüm hesaplarımız bunun üzerine kurulu. Allah’ın izniyle Malatyamızı Süper Lig’de temsil etmeye devam edeceğiz." dedi.

Hakkı Çelikel, bu hafta deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapılacak maça çok ciddi hazırlandıklarını belirterek, teknik heyete ve futbolcularına inanıp güvendiklerini kaydetti.