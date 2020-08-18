Hakkı Çelikel: Güçlü bir takım oluşturacağız

Transfer ve kamp çalışmalarıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, "Yeni sezon kampımızı Bolu’da devam ediyoruz. Takımımız Bolu’da yoğun bir kamp programı geçirecek. Bu anlamda hedefimiz iyi bir hazırlık sürecinin ardından sezona güçlü başlayabilmek. Transfer komitemiz çalışmalarını sürdürüyor. İyi bir kadro oluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah yeni sezonda herkes iyi bir takım izleyecek. Anlaştığımız ve sözleşme imzaladığımız oyuncular var. Bu arkadaşlarımız kampa katılacaklar. Yine görüşme halinde olduğumuz futbolcular var. İnşallah bunlarla da en kısa süre içerisinde anlaşma sağlayacağız. Camiamızın içi rahat olsun, güçlü bir takım oluşturacağız" diye konuştu.

İHA