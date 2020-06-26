Süper Lig’de 188 gün sonra 3 puanla tanışan BtcTurk Yeni Malatyaspor, bu hafta deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçından da puan veya puanlarla dönerek çıkışa geçmenin hesabını yapıyor. Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta Göztepe karşısında güzel ve önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Bundan sonra puan kayıpları yaşamak istemediklerini dile getiren Çelikel, bunun için ellerinden gelenin en iyisini sahaya yansıtacaklarını ifade etti.

Bu hafta Fenerbahçe ile deplasmanda önemli bir maç oynayacaklarını aktaran Çelikel, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe maçı hazırlıklarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Göztepe galibiyetiyle takımda moraller yerine geldi. Şu an takımda güzel bir hava var. Göztepe maçındaki mücadele ruhumuzu Fenerbahçe karşısında da göstermek istiyoruz. Teknik direktörümüz Hikmet Karaman’ın önderliğinde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Fenerbahçe deplasmanına puan veya puanlar için gideceğiz. Göztepe maçındaki mücadelemizi, Fenerbahçe karşısında da sergilersek deplasmandan 3 puanla döneceğimize inanıyorum."

Hakkı Çelikel, büyük takımlara karşı iyi mücadele ettiklerini hatırlatarak, "Fenerbahçe zor deplasman ama elimizden gelenin en iyisini yapıp sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.