Hakim Ziyech'e İtalyan kancası. Hollanda'nın Ajax kulübünde yıldızı parlayan ve adından sıkça söz ettiren Ziyech, İngiltere'nin Chelsea kulübüne transfer olmuştu.

Teknik direktör Thomas Tuhcel'in gelişiyle birlikte oynama süresi azalan 27 yaşındaki oyuncu, İtalya'nın dev kulüplerinin radarına girdi.

İtalyan basınına göre Milan ve Juventus, Faslı yıldızın takımdaki durumuna göre yaz transfer döneminde devreye girebilir.

Ziyech, Maviler'in FA Cup'ta Barnsley'yi 1-0 yenerek tur atladığı geceye ilk 11'de başladı ancak 69'uncu dakikada teknik direktör Thomas Tuchel tarafından kenara alındı.

44 milyon euro karşılığında Ajax'tan büyük umutlarla transfer edilen Ziyech, bu sezon Premier Lig'de 11 maçta 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: TRT Spor