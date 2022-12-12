Hakim Ziyech, Dünya Kupası primini bağışladı

Fas, 2022 Dünya Kupası'nın en büyük sürprizlerinden birine imza attı. Dünya Kupası'nda yarı finale yükselen ilk Afrika ekibi olan Fas'ta, bu başarının mimarlarından Hakim Ziyech'ten anlamlı bir hareket geldi. Chelsea'li oyuncu, Federasyon tarafından verilecek primi almayacağını açıkladı.

Hollanda doğumlu oyuncunun 2015 yılından bu yana Fas Milli Takımından hiç para almadığı ve primleri hayır işleri için kullanmasını istediği bildirildi.

Fas Futbol Federasyonu'nun Dünya Kupası'nda yarı finale çıkan takıma yüklü bir prim ödeyeceği kaydedildi. Ziyech'in bu Dünya Kupası'ndan gelecek paranın da Fas'taki fakir insanlara bağışlanması istendiği ifade edildi.

HAKİM ZİYECH KİMDİR?

Hollanda'nın kuzeydeki kasabası Dronten'de göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Hakim Ziyech, doğduğu kasabada futbola başladı.

29 yaşındaki oyuncu, 2007 yılında Hollanda 1. Ligi ((Eredivise) ekiplerinden Heerenveen altyapısına geçti ve 2012 yılında A takımına yükseldi. İki yıl sonra Twente'nin yolunu tutan Ziyech, 2016'da Hollanda devi Ajax'ın kadrosuna katıldı.

Amsterdam ekibinde 112 maçta 38 gol atan Hakim Ziyech, 2020’de 40 milyon Euro bonservis bedeliyle Chelsea kadrosuna katıldı.

(NTV Spor)