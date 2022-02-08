Hakim Ziyech, 28 yaşında milli takım kariyerini noktaladı

Premier Lig devi Chelsea'de forma giyen Hakim Ziyech, Fas teknik direktörü Vahid Halilhodzic ile yaşadığı sorunların ardından milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.

Hakim Ziyech açıklamalarında, "Tabii ki taraftarları anlıyorum ama milli takıma geri dönmeyeceğim. Bu benim son kararım. Orada işlerin nasıl gittiği benim için açık. Şu anda kendi kulübüme odaklanıyorum. Günün sonunda bu bir karar ve buna saygı duymak zorundasınız." sözlerini söyledi.

Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finale çıkma başarısı gösteren Fas Milli Takımı' nın teknik direktörü Vahid Halilhodzic 28 yaşındaki Milli futbolcuyu kadroya dahil etmemiş ve Ziyech için 'Adı Lionel Messi olsa bile' kadroya seçilmeyeceğini açıklamıştı.

Halilhodzic ayrıca Ziyech'i geçen yaz hazırlık maçlarında oynamamak için sakat numarası yaptığını ileri sürmüştü.. Ancak Ziyech bu iddiaları kabul etmemişti.

Yıldız futbolcu Fas Milli Takımı'nda 40 maçta forma giydi ve 17 kez fileleri havalandırmayı başardı.



