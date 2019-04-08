Hakem,Orgill’in kartını unuttu!

Zorlu Fenerbahçe mücadelesinden beraberlikle ayrılan Ankaragücü’nde Dever Orgill, son anlarda gördüğü sarı kartla, gelecek haftaki Kayserispor deplasmanı öncesi cezalı duruma düştü.

Bu sezon 8 maçta 6 gol atan ve 1 de gol pası veren Orgill, kart sonrası büyük üzüntü yaşadı. Ancak hakem Mete Kalkavan’ın maç raporunda Ankaragücü’nde kart görenlerde Orgill’in ismi yoktu.

Maçın üzerinden yaklaşık 3-4 saat geçmesinin ardından kart sisteme eklendi ve yapılan hata çözüme kavuşmuş oldu.