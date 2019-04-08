Hakem,Orgill’in kartını unuttu!
Zorlu Fenerbahçe mücadelesinden beraberlikle ayrılan Ankaragücü’nde Dever Orgill, son anlarda gördüğü sarı kartla, gelecek haftaki Kayserispor deplasmanı öncesi cezalı duruma düştü. Maçın üzerinden yaklaşık 3-4 saat geçmesinin ardından kart sisteme eklendi ve yapılan hata çözüme kavuşmuş oldu.
Zorlu Fenerbahçe mücadelesinden beraberlikle ayrılan Ankaragücü’nde Dever Orgill, son anlarda gördüğü sarı kartla, gelecek haftaki Kayserispor deplasmanı öncesi cezalı duruma düştü.
Bu sezon 8 maçta 6 gol atan ve 1 de gol pası veren Orgill, kart sonrası büyük üzüntü yaşadı. Ancak hakem Mete Kalkavan’ın maç raporunda Ankaragücü’nde kart görenlerde Orgill’in ismi yoktu.
Maçın üzerinden yaklaşık 3-4 saat geçmesinin ardından kart sisteme eklendi ve yapılan hata çözüme kavuşmuş oldu.