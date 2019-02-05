Hakemlerimiz UEFA VAR toplantısına katılacak

FIFA Kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır ile Hüseyin Göçek, Süper Lig hakemimiz Barış Şimşek ve FIFA Kokartlı Yardımcı hakemlerimiz Bahattin Duran ile Tarık Ongun, 6-7 Şubat 2019 tarihlerinde İspanya'nın Malaga şehrinde düzenlenecek UEFA VAR toplantısına katılacak.

05 Şubat 2019, Salı 16:40
- A +
Hakemlerimiz UEFA VAR toplantısına katılacak

FIFA Kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır ile Hüseyin Göçek, Süper Lig hakemimiz Barış Şimşek ve FIFA Kokartlı Yardımcı hakemlerimiz Bahattin Duran ile Tarık Ongun, 6-7 Şubat 2019 tarihlerinde İspanya'nın Malaga şehrinde düzenlenecek UEFA VAR toplantısına katılacak.

Toplantıda, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu müsabakalarından itibaren uygulamaya koyulacak Video Yardımcı Hakem Sistemi hakkında son çalışmalar yapılacak.

VAR Protokolü ve UEFA Talimatları ile ilgili hakemlere hatırlatmaların yapılacağı toplantıda çevrim içi (online) saha çalışmaları da uygulanacak.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.