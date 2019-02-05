Hakemlerimiz UEFA VAR toplantısına katılacak

FIFA Kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır ile Hüseyin Göçek, Süper Lig hakemimiz Barış Şimşek ve FIFA Kokartlı Yardımcı hakemlerimiz Bahattin Duran ile Tarık Ongun, 6-7 Şubat 2019 tarihlerinde İspanya'nın Malaga şehrinde düzenlenecek UEFA VAR toplantısına katılacak.

Toplantıda, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu müsabakalarından itibaren uygulamaya koyulacak Video Yardımcı Hakem Sistemi hakkında son çalışmalar yapılacak.

VAR Protokolü ve UEFA Talimatları ile ilgili hakemlere hatırlatmaların yapılacağı toplantıda çevrim içi (online) saha çalışmaları da uygulanacak.