Hakemlere yeni eğitim sistemi

Yeni göreve başlayan Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen Süper Lig Hakem Semineri, Limak Eurasia Luxury Hotel’de başladı. Süper Lig hakemlerinin katıldığı seminerde MHK Başkanı Sabri Çelik açılış konuşmasını yaptı ve hakemlere başarı diledi. Daha sonra Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg ve Hakem İşleri Müdürü Barış Şimşek; Eğitim Danışmanı Oğuz Sarvan ile birlikte hazırladıkları yeni eğitim programını tanıttı ve bu programla ilgili hakemlere bir video test uyguladı.

Derbiyi izlediler

Seminerin öğleden sonraki bölümünde Jaap Uilenberg, Oğuz Sarvan ve Barış Şimşek, hakemlerle teknik çalışma gerçekleştirdi. Süper Lig Hakem Semineri’nde ilk gün, MHK Başkanı Sabri Çelik’in sunumuyla sona erdi. Merkez Hakem Kurulu Başkan ve üyeleri, Eğitim Danışmanları Jaap Uilenberg ve Oğuz Sarvan ile Süper Lig hakemleri, Beşiktaş- Fenerbahçe maçını da birlikte izledi. Seminer, bugünkü eğitimlerle tamamlanacak.

Jaap Uilenberg çok mutlu

Sabri Çelik’in açılış konuşmasını yaptığı seminerde MHK’nın yeni hakem danışmanı Jaap Uilenberg hakemlerle bir araya geldi. Hakemlerin de Uilenberg’in yeniden göreve gelmesinden ötürü son derece mutlu oldukları belirtildi. Gün boyunca Uilenberg hakemlerle birebir ve grup halinde sohbetler ederek onları dinledi, tavsiyelerde bulundu.

Hüseyin Göçek FİFA seminerinde

FIFA’nın önümüzdeki yaz düzenlenecek U-17 ve U20 Dünya Kupaları’na hazırlık için 25 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Katar’ın Doha şehrinde gerçekleştirdiği FIFA hakem seminerine, FIFA Kokartlı Türk Hakem Hüseyin Göçek, Video Yardımcı Hakem olarak katılacak. Seminerde, hakemlere verilecek teorik eğitimlerin yanı sıra Video Yardımcı Hakem simülatör çalışmaları ve çevrimiçi (online) saha uygulamaları da gerçekleştirilecek.



