Hakem baba-oğul aynı maçta görev aldı

İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA) - Kayseri'de 2'nci Amatör Lig'de oynanan Anadolu Yıldızları - Büyüleyenspor karşılaşmasını Murat Özçetin (46) yönetirken, oğlu Yaşar Özçetin (21) yan hakem olarak görev yaptı.

Kayseri 2'nci Amatör Lig 13'üncü haftasında Anadolu Yıldızları ile Büyüleyenspor karşı karşıya geldi. Argıncık 1 No’lu sahada oynanan mücadele konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın hakemi Murat Özçetin olurken, oğlu Yaşar Özçetin yan hakem olarak görev yaptı.

24 yıldır hakem olarak görev yaptığını ifade eden baba Murat Özçetin, "Oğlumla aynı maça çıktık. Beraber güzel bir müsabaka çıkarttık. İnşallah onu daha iyi yerlerde görmek istiyorum. Maça oğlumla çıkmak güzel bir duygu. Hakemliğe ilk başladığım zamanlarda kardeşimle aynı maça çıkmıştık. Şimdi de oğlumla aynı maça çıktık" dedi.

"OFSAYT KARARI VERDİM, 'BABA' DİYE BAĞIRDIM"

Kayseri Üniversitesi Pazarlama Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi Yaşar Özçetin ise, 4 yıldır hakemlik yaptığını söyleyerek, "Babam, sürekli maç yönetmeye giderdi. O zamanlardan gelen bir istekle hakem oldum. Hakemlik yapmak benim için çocukluktan bu yana bir hevesti. Babamla aynı maça çıkmak hem stresli hem rahat. Kızacak mı, kızmayacak mı ? Bir şey diyecek mi, demeyecek mi? Kararıma uyacak mı, uymayacak mı, çok korku veriyor. Ama onun haricinde çok rahat ediyorum Babamla ilk kez geçen sene aynı maçta görev yapmıştık. O maçta yardımcı hakemdim. Ofsayt kararı verdim, 'Baba' diye bağırmıştım. Gülüşmelere neden olmuştu" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Baba - oğul hakemlerin görev aldığı futbol maçından kareler

- Baba Murat Özçetin ile röportaj

- Oğlu Yaşar Özçetin İle röportaj

- Genel detay