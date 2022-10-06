Hakem ataması sonrası sert sözler! 'Sizin adaletiniz nerede'

Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta geride kalırken maç eksiğine rağmen Medipol Başakşehir'in liderliği devam ediyor. Süper Lig ekipleri mücadelelerini tüm hızıyla sürdürürken bir yandan da hakem tartışmaları bitmiyor.

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MHK'DEN TEPKİ ÇEKEN ATAMA

Hakemlerin Süper Lig maçlarındaki yönetimleri ve yaptıkları hatalar sık sık eleştiri konusu olurken, MHK'nın son yaptığı hakem ataması tepki çekti.

HATA SONRASI 2 ATAMA BİRDEN

Adana Demirspor – Trabzonspor maçında hatalı bir karar veren hakem Atilla Karaoğlan, önce Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine atanmıştı. MHK, dinlendirilmesi beklenen Karaoğlan'la ilgili sürpriz bir karar daha verdi ve tecrübeli hakemi bu hafta sonu oynanacak Fenerbahçe - Karagümrük maçına atadı.

'ADALET BEKLEMEK HAYAL!'

MHK'nın bu kararına tepkiler sürerken Fanatik yazarı Deniz Çoban da Atilla Karaoğlan'la alakalı çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı. İşte Çoban'ın 'Adalet beklemek hayal!' başlıklı o yazısı;





Hangi MHK görevde olursa olsun, hangi yöntemle hakem atarsa atasın, adaletli bir maç dağılımına kamuoyundan ve takımlarımızdan önce hakemlerimiz hasret kaldı. Merkez Hakem Kurulları, hakemlerden sahada adaletli olmalarını ve her koşul altında inandıkları düdükleri çalmalarını ister. Bir kurulun, hakemlerden adalet isteyebilmesi için kendilerinin de her koşul altında adaletli olmaları; takımına, zamana, skora, hakemine göre atama yapmak yerine, evrensel ilkelere uygun ve tarafsız atamalar yapmaları gerekmektedir.

EN ÖNEMLİ HATA

Bütün bunları ne için yazdığıma gelirsem. Atilla Karaoğlan iki hafta önce oynanan Adana Demirspor-Trabzonspor maçında, Belhanda’nın şutunda kaleye giren nizami bir golü, saçma bir sebeple iptal etmişti.

Bu hata, bu sezon oynanan 81 maç içerisinde yapılan en önemli ve kabul edilemez hakem hatasıydı. Hadi, ben diyeyim en önemlisi, siz deyin ikinci veya üçüncüsü... Ama çok çok önemli bir hata olduğu muhakkak.

YA MASUMLAR...

O Atilla Karaoğlan, bir hafta bekleyişin ardından (Hakemler genelde çok iyi maç yönetseler de bir hafta bekliyorlar) geçtiğimiz hafta Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine 4. Hakem olarak atanmıştı. Bu hafta da Fenerbahçe’nin maçında düdük çalacak. Sonra da bu MHK, hakemlere “Sahada adalet dağıtın!” diyecek. Çok daha masum hatalar için 3 hafta bekleyen hakemler de onlara “Sizin adaletiniz nerede?” diye sorarsa, ne cevap verecekler?