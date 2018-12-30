Hakan Yavuz: 'Maçın sonucunu onlar belirledi'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 13'üncü haftasında Gaziantep Basketbol, evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 80-69 mağlup etti. Karşılaşma sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Hakan Yavuz açıklamalarda bulundu.

Hakan Yavuz, “Genel olarak maça ortak olduğumuz uzun bir periyot vardı. 8-10 sayı geri düştükten sonra rakibi yakalamayı başardık. Son seferinde karşı takım sert oynamış olabilir, hakemler birkaç pozisyonu atlamış olabilirler, bu onların sorunu, biz çabuk kırıldık. 3’üncü periyotta geriye koşma sorunumuz oldu. Rakibin kaptığı top sayısına bakıyorum, bunların çoğu bizim verdiğimiz pozisyonlar. Yüzdelere bakacak olursak rakip bizden yüksek oranlarla oynadı. Maçın sonucunu onlar belirledi. Gaziantep Basketbol’u tebrik ediyorum" diye konuştu.

Mustafa KANLI / GAZİANTEP (DHA)