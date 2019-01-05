Hakan Yavuz: 'Maçın sonu Anadolu Efes adına bu kadar kolay olmamalıydı'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında sahasında Anadolu Efes’e 93-80 mağlup olan İstanbul Büyükşehir Belediyespor’da başantrenör Hakan Yavuz, rakiplerinin maçın sonlarını kolay bir şekilde oynayarak kazandığını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yavuz, "Anadolu Efes, ikinci yarıda Simon’la çok etkili oldu. Yakın savunma yapsak da olmadı. Simon dış atışlarda 11’de 8 isabetle oynadı. Karşılaşmada birbirine yakın istatistikler vardı. Maçın sonu Anadolu Efes adına bu kadar kolay olmamalıydı." ifadelerini kullandı.

İki takım arasında kalite farkı olduğunu belirten Yavuz, "Sonlarda bizim zorlama atışlarımız sayı olmadı. Anadolu Efes sonlarda hücuma gelirken biz geriye dönüşlerde sorun yaşadık. Bu kadar rahat olmamalıydı. Anadolu Efes’i kutluyorum." diye konuştu.