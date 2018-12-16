Hakan Yavuz: 'Maçı kazanmayı hak ettiğimizi düşünüyorum'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 11. haftasında konuk olduğu Türk Telekom'a 89-84 mağlup olan İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Hakan Yavuz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Yavuz, Fenerbahçe maçı sonrasında ikinci yüksek tempoda maçlarını oynadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hafta arası iyi hazırlandığımız bir maçtı. Bizim için önemli bir deplasman, önemli bir göstergeydi. Maçın son 1,5 dakikasına kadar kazanma şansımız vardı. 4. periyodun başında uzun-kısa oyunlarından çok sıkıntı yaşadık. Kaya Peker, tecrübesiyle maçı çok iyi oynadı ve oyunu içerden domine etti. Dar bir rotasyonla oynamamız maçın sonuna etki etti. Rakibimizin yedek kulübesi çok kuvvetli. Rakibimiz yedek kulübesinden 38 sayı, biz 19 sayı ürettik. Maçı hak ettiğimize inanıyorum. Haftaya Arel Üniversitesi Büyükçekmece maçı çok önemli, onu kazanmaya çalışacağız."