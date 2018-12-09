Hakan Yavuz: "Hücumda iyi bir oyun sergiledik"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe’ye 103-86 yenilen İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un başantrenörü Hakan Yavuz, hücumda iyi bir oyun sergilediklerini söyledi.

09 Aralık 2018, Pazar 23:52
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Hakan Yavuz: 'Hücumda iyi bir oyun sergiledik'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 10. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe’ye 103-86 yenilen İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un başantrenörü Hakan Yavuz, hücumda iyi bir oyun sergilediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yavuz, "Hücumda iyi bir oyun sergiledik. Güzel bir maç oldu. Rotasyonu geniş olan bir takıma karşı iyi oynadık. EuroLeague'de 75 sayı yeme ortalamasıyla oynayan Fenerbahçe’ye 86 sayı attık. Bundan sonra bütün maçları böyle oynamamız gerekiyor." diye konuştu.

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