Hakan Yavuz: 'Hatalarımızı değerlendireceğiz'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında deplasmanda Galatasaray Doğa Sigorta'ya 93-74 mağlup olan İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Hakan Yavuz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada takımının da büyük hatalar yaptığını aktaran Yavuz, şunları kaydetti:

"Geçen hafta Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan’ın Pınar Karşıyaka maçından sonra neden "Konuşmak istemiyorum, konuşursam ceza alırım." dediğini çok net anlamış oldum. Maçın başında bize çalınan düdükler tamamen takım düzenimizi bozdu. Hakemlere olan itirazlarımız haklı ya da haksız olsun sonrasında kararların daha da kötüye gitmesi beni en çok üzen konu."

Hakan Yavuz, Galatasaray’ın iyi bir takım olduğunu belirterek, "Bizler nasıl kendimize hakim oluyorsak hakem arkadaşlar da daha net, görerek, bilerek kararlar vermeli. Hatalarımızı değerlendireceğiz. Bir ivme yakalamıştık. Bu maça iyi hazırlanmıştık. Maçın içindeki gelişen olaylar çalışmalarımızla örtüşmüyor. Ertuğrul Erdoğan başarılı, kendini kanıtlamış bir antrenör. Onların galibiyetini kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.