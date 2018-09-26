Hakan Yavuz: "Gruplara kalmak istiyoruz"

FIBA Erkekler Avrupa Kupası 1. eleme turu rövanş maçında Çekya ekibi Dekstone Svitavy’yi 98-78 yenerek tur atlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un başantrenörü Hakan Yavuz, iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yavuz, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Sahada iyi mücadele ettik. Turu geçtiğimiz için mutluyuz. İlk maçta rahat bir galibiyet almıştık ve bu maçta avantajımızı koruduk. İkinci ön eleme turunda da iyi oyunumuzu sürdürüp gruplara kalmak istiyoruz." diye konuştu.

Ruzicka: "Kazanmayı hak ettiler"

Dekstone Svitavy takımının başantrenörü Lubomir Ruzicka, İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un karşılaşmayı kazanmayı hak ettiğini dile getirdi.

Tecrübesiz bir ekip olduklarını aktaran Ruzicka, "İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u tebrik ediyorum. Çok iyi oynadılar ve kazanmayı hak ettiler. Bizim için çok iyi bir tecrübe oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyespor’a sonraki turda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA