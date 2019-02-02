Hakan Yavuz: 'Düşük şut yüzdesiyle oynadık'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında sahasında TOFAŞ’a 87-82 yenilen İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un başantrenörü Hakan Yavuz, düşük şut yüzdesiyle oynadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yavuz, maçı çok istediklerini aktararak, "Rakibimizin çok iyi oyuncuları var. Hepsi basketbolu bilip oyun içinde birbirlerini yönlendiriyor. Basketbol içinde birçok dinamikleri bulunduruyor. Her şeyi çok iyi yapmanız lazım. Düşük şut yüzdesiyle oynadık. Biz doğru yoldayız. İnşallah seri galibiyetler alacağız." ifadelerini kullandı.