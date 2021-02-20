Türkiye'de yetişmiş önemli futbolculardan biri olan Hakan Ünal, Galatasaray'ın eski futbolcusudur. Aynı zamanda futbol yorumcusu ve 4. Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı olan isimdir. Hakan Ünsal, futbol kariyerine ilk olarak Sinop ilinin Ayancık Gençlik Spor takımında başlamış olan bir kişidir. Hakan Ünsal'ın kendisine özgü bir oyun sitilinin varlığı söz konusudur. Bu kapsamda bir hücum beki olan başarılı futbolcu, sol çizgi boyunca oyuna hakim olabilen bir futbolcu olarak sahalarda varlık göstermiştir. Birebir pozisyonlarda sahip olduğu son derece güçlü fiziği ve saldırgan yapısı sayesinde çoğunlukla ayakta kalan bir oyuncu olmuştur.

2000 senesinde, Real Madrid ile düzenlenmiş olan Avrupa Süper Kupası mücadelesinde orta saha çizgisinde buluşmuş olduğu topu sol çizgi boyunca taşımış olduğu ve penaltı yaptırdığı etkileyici bir sahne futbol tutkunlarının hala hafızalarında yer eden bir pozisyon olma niteliğine sahiptir.

Hakan Ünsal nereli?

Hakan Ünsal'ın doğum yeri Sinop ilinin Ayancık ilçesidir. Dolayısıyla Sinoplu olan Hakan Ünsal, futbol kariyerinde Sol Bek oyuncusu olarak görev almıştır ve bu süreçte 57 numaralı üniforma ile yeşil sahalarda mücadele vermiş olan bir kişidir.

Hakan Ünsal kaç yaşında?

Türkiye ve Galatasaray kulübünün eski futbolcusu aynı zamanda da futbol yorumcusu ve 4. Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı olan Hüseyin Ünsal 14 Mayıs 1973 tarihinde doğmuştur. Şimdiki yaşı 47'dir.

Hakan Ünsal'ın boyu kaç?

Eski futbolcunun sahip olduğu boy uzunluğu 1,78 m (5 ft 10 in)'dir. Bu doğrultuda orta boy seviyesine sahip olan spor adamlarından biri olarak varlık göstermektedir. Şu sıralar Türk televizyonlarında spor yorumcusu olarak görev üstlenmekte olan Hakan Ünsal, 2015 senesinde Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği başkanlığına seçilmiş olan bir isim olma özelliği taşınmaktadır.

Hakan Ünsal hangi takımlarda oynadı?

Futbol oynamış olduğu yıllarda sahip olduğu başarılı futbol sayesinde farklı tarihlerde çok sayıda spor kulübünde oynama şansını elde etmiştir. Başarılı eski futbolcu Hakan Ünsal'ın forma giymiş olduğu spor kulüpleri aşağıda liste halinde verilmiştir.

Eski futbolcunun profesyonel kariyeri boyunca formasını giymiş olduğu futbol takımları;

- 1993 ve 1994 yılları arasında Kardemir Karabükspor formasıyla sahalarda mücadele vermiştir,

- 1994 ve 2002 yılları arasında Galatasaray formasını giymiştir,

- 2002 yılında Blackburn Rovers takımında forma giyerek yeşil sahalarda top koşturmuş bir isimdir,

- 2002 ve 2005 tarih aralığında Galatasaray formasını tekrar giymiştir,

- 2005 ve 2006 tarihleri arasında Çaykur Rizespor formasıyla yeşil sahalara çıkmıştır.

Hakan Ünsal futbolu ne zaman bıraktı?

Hakan Ünsal, 2004 ve 2005 yılı futbol sezonunda Galatasaray'dan Çaykur Rizespor'a transfer olan tecrübeli futbol oyuncusu kısa bir süre sonra ise emekliye ayrılmıştır. Böylece yeşil sahalarda futbol oynadığı süreçler son bulmuştur.

Eski bir futbolcu aynı zamanda futbol yorumcusu ve 4. Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı olan Hüseyin Ünsal ile alakalı futbol severler tarafından sorulmakta olan pek çok sorunun varlığı söz konusudur. Bunlardan biri de Hakan Ünsal ne kadar maaş alıyor şekliden sorulmakta ve cevabı büyük bir merakla araştırılmaktadır. Fakat Hakan Ünsal'ın ne kadar maaş aldığıyla alakalı bir bilgiye mevcut değildir.

Profesyonel futbol kariyeri boyunca kaç gol atmıştır?

Profesyonel futbol kariyeri boyunca sahalarda oldukça önemli bir performans sergileyen futbolculardan biri olarak adını futbol tarihine yazdıran Hakan Ünsal, toplamda 257 maçta forma giyerek mücadele vermiştir. Bu mücadelelerinde toplamda 14 gole imzasını atmayı başarmıştır.

Mili Takım kariyeri boyunca kaç maçta oynamıştır?

1996 ve 2004 yılları arasında Türk Milli takımı formasını giyen isimlerden biri olan eski futbolcu, toplamda 33 maçta Türkiye adına top koşturmuştur. Ancak çıktığı maçların hiç birinde gol atma performansı gösterememiştir.