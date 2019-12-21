Hakan Sınır, milli forma için sınır tanımıyor

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki bedensel engelli Hakan Sınır, kendisini hayata bağlayan eskrimde milli formayı giymek istiyor.

10 yıl önce, bisiklet sürerken yüksekten düşmesi sonucu engelli olan Hakan Sınır, tekerlekli sandalyeye bağlı bir yaşam sürüyor. Kazanın ardından evden hiç çıkmayan, psikolojik sorunlar yaşayan Hakan, rehabilite olmak amacıyla eskrim sporuyla ilgilenmeye başladı. Hakan Sınır, iki yıl önce Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde eskrim antrenörlüğü yapan Abdullah Köse’den yardım istedi. Antrenör Köse, paralimpik antrenörü olmamasına rağmen gönüllü olarak Hakan’ı çalıştırmaya başladı.

Eskrim için özel sandalyesi bulunmayan Sınır, milli sporcu olabilmek için haftanın beş günü düşe kalka antrenman yapıyor.

‘Başaracağım’

Sürekli “Neden ben” diye isyan ettiğini, zamanla isyanının bir faydasının olmadığını anladığını belirten Hakan Sınır, “Engelli olduktan sonra evde sürekli bilgisayar oynayarak vaktimi geçirdim. Bireysel bir spor olan eskrimde başarılı olacağıma inandığım için bu sporu yapmaya karar verdim. Eskrim bana mental ve fiziksel açıdan güç verdi” dedi.

Ekipman anlamında birçok eksiği bulunduğunu, zor şartlar altında antrenman yaptığını anlatan Hakan, “Eskrime uygun tekerlekli sandalyem yok. Sandalyeyi yere sabitleyecek aparata ihtiyacım var ama bu da yok. Zor şartlarda çalışıyorum ama başaracağım. Hedefim olimpik bir sporcu olmak ve olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek” diye konuştu.