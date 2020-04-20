Hakan Sabancı şarkıcı Alya ile birlikte

Geçen gün bir TikTok paylaşımı yapan Alya’nın, arkasındaki kartonpiyer ve tablolarla Hakan Sabancı’nın evinde olduğu anlaşıldı.

Karantina günlerinde aşk

Bu durum ikilinin aşk yaşadığı ve karantina günlerini birlikte geçirdiği şeklinde yorumlanmasına neden oldu.

Hakan Sabancı ve Alya geçen sene de birlikte görüntülenmişlerdi. Çift patlayan flaşları fark edince gerilmiş ve ayrı ayrı eve dönmüştü.

Şarkıcı Alya kimdir?

Rising Star yarışmasıyla tanınan Alya, zaman zaman özel hayatıyla gündeme geliyor. Alya, Demet Akalın, Gülben Ergen, Fuat Güner, Mustafa Sandal'ın jüri koltuğunda oturduğu Rising Star'da yüzde 92 oyla rekor oy almıştı. İşte, şarkıcı Alya'nın hayatına dair bilgiler...

Aslen Slovenyalı olan Alya, 28 Mayıs 1983 tarihinde dünyaya geldi. Mimar Sinan Konservatuar mezunu olan Alya, klasik müzik üzerine flüt eğitimi aldı. Avrupa’da dereceler aldıktan sonra Türkiye’ye döndü. Rising Star yarışmasına katıldı ve herkesi kendisine hayran bıraktı. Oyunculuk eğitimi de alan Alya, Cem Yılmaz ile reklam filminde oynadı. Öğretmen Kemal dizisinde rol aldı. Kariyerinin ilk başlarında İngilizce şarkılar yazan Alya, daha sonra Türkçe şarkılar seslendirmeye başladı.