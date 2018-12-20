Hakan Sabancı ile görüntülenen Serenay Aktaş: Futbol konuşuyoruz

Hakan Sabancı önceki akşam Bomonti’deki bir partiye katıldı. Gecede, oyuncu Serenay Aktaş da vardı.

'ESKİ FUTBOLCUYUM, FUTBOL KONUŞUYORUZ'

Serenay Aktaş çıkışta habercilerin “Birlikte olduğunuz iddiası doğru mu?” sorusuna şu cevabı ile Beşiktaş-Galatasaray maçını konuşuyoruz. eski futbolcuyum. Yıllarca Antalyaspor’da oynamıştım.”