Hakan Özmert: VAR, var; niye var?

Antalyaspor'un deneyimli oyuncusu Hakan Özmert, Beşiktaş maçının ardından özellikle hakem kararları hakkında sert ifadeler kullandı. Yayıncı kurulşa konuşan Hakan Özmert, "Ben öncelikle bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum. Veysel'in pozisyonunu ben anlayamıyorum. Nasıl faul olur, sarı kart olur, kırmızı olur? Gol oluyor o pozisyon. Benim bir pozisyonum var bana göre o da kırmızı kart. VAR, var; niye var? Ben anlamıyorum"

"VAR'ı bir türlü doğru kullanamıyoruz. Her büyük takım maçlarında 7-8 dakika maç uzuyor. Anadolu maçlarına dönüyoruz 3 dakika. Hakemler hata yapabilir, onlar da insan ama dışarıdan kameralar izliyor. Biz de emek veriyoruz. Lütfen bunlara dikkat edelim ya"