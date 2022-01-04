Hakan Özmert: İnşallah kupaya uzanırız

Geçtiğimiz yılın Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasında yarın Katar'ın başkenti Doha'da oynanacak olan Turkcell Süper Kupa finali öncesinde basın toplantısı gerçekleştirildi. Antalyaspor kaptanı Hakan Özmert, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

"Buraya çok istekli geldik, inşallah kupaya uzanırız"

Antalyaspor kaptanı Hakan Özmert, açıklamasında, "Şehir olarak, takım olarak buraya çok istekli geldik. Maça iyi de hazırlandık. İnşallah yarın bu isteğimizi takım olarak sahaya yansıtırız. Çok heyecanlıyız. İlk defa böyle bir kupada mücadele ediyoruz. İnşallah bu isteğimizi gerçekleştirir ve sonunda da bu kupaya uzanırız" diye konuştu.

"Profesyoneliz ve işimizi yapmaya devam ediyoruz"

Pandeminin kendilerine getirdikleri zorluklardan bahseden Özmert, "2 seneyi geçmek üzere pandemi. Tabi ki zor oluyor, hepimizin sorumlulukları var. Maçlara bir yandan hazırlanırken, diğer yandan da kendimizi korumamız gerekiyor. Gerçekten zor şartlar altında oluyor. Son zamanlarda rahatlamıştı ama tekrar artış oldu. Üzülüyoruz tabi ki arkadaşlarımız olunca, biz de tedirgin oluyoruz etkilendik mi diye. Profesyoneliz ve işimizi yapmaya devam ediyoruz. Umarım bu günler geçer ve tüm dünya olarak eski günlerimize kavuşuruz" ifadelerini kullandı.

"Mutluyum ve huzurluyum"

Bir basın mensubu tarafından, "Son 1 yılda 3 başkan ve en az 5 değişik teknik adamla çalıştınız. Bu sizi nasıl etkiledi?" sorusunun sorulması üzerine ise kırmızı-beyazlı futbolcu, "Kulüp içinde değişimler oluyor ancak değişen başkanlar açışından söyleyeyim; camiamızın adamları. Her gelenin düşüncesi aynı; Antalyaspor'un başarısı. 3'ünde de aynı özveriyi görüyorum. Gelmiş, geçmiş başkanlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Çok bir şey değişmedi benim için. İşimi yapmaya devam ediyorum. Mutluyum, huzurluyum ve bu kulüp altında inşallah nice başarılara imza atarız" açıklamasında bulundu.

Öte yandan Süper Kupa finalinin Doha'da oynanması ile ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine ise Hakan Özmert, "Hepimiz için ayrı bir tecrübe. Neden Katar diye çok sordular. Ben burada olmaktan mutluyum. Antrenmanımızı yaptık biz. Stat ve zemin çok güzel. Biz buraya gelirken de Dünya Kupası kuralları uygulanıyor. Hiçbir sorun yok. Burada olmaktan dolayı mutluyuz" dedi.

DHA



