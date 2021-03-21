Süper Lig’in 31. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir’le 0-0 berabere kalan Yukatel Denizlispor’da teknik direktör Hakan Kutlu, iyi bir mücadele sergilediklerini söyledi. Kutlu, Denizli Atatürk Stadı’nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, her iki takımın da gol fırsatları yakaladığını ancak değerlendiremediğini kaydetti.

"Oyun boyunca sahada iyi şeyler ortaya koyduk." diyen Kutlu, "Bizim için zor bir gündü. İlk 11’de oynayan 6 oyuncumuz sahaya çıkmadı. Hatta cuma günü taktik antrenmanda oynattığımız Tiago Lopes, cumartesi günü mukavelesini feshederek takımdan ayrıldı. Stoper oyuncumuz Muhammet Özkal’ı sağ bekte oynatmak zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.

Ligde kalma yolunda alınan her puanın çok değerli olduğunu aktaran Kutlu, müsabakadaki hakem yönetimiyle ilgili olarak, şunları söyledi:

"Tugay Kaan Numanoğlu bence çok önemli bir hakem. Geleceği parlak. Sahadaki duruşuyla, vücut diliyle oyunculara ve bizlere karşı çok iyi bir hakem. Maçın başlarında, bence kırılma anında, Tolga’nın (Ciğerci) ikinci sarı karttan atılması gerekiyordu. Bence o pozisyonu atladı. Bizim için de çok kritik bir karardı. Eğer rakibimiz maçın başlarında 10 kişi kalsaydı, bugünkü oyun anlayışımızla galip gelebilirdik."

Milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın kendilerine iyi geleceğini dile getiren Kutlu, "Çünkü sakat oyuncu sayımız çok fazla. Milli maç arasından sonra daha diri, daha çok isteyen, iyi sonuçlar alan bir Denizlispor göreceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.



