Süper Lig'de son olarak evinde Fraport TAV Antalyaspor'la 1-1 berabere kalıp sonunculuktan kurtulamayan Yukatel Denizlispor, yarın deplasmanda İttfak Holding Konyaspor'un karşısına çıkacak. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda Hüseyin Göçek'in düdük çalacağı müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Yeşil-siyahlılarda tedavileri süren Recep Niyaz, Hadi Sacko ve Özgür Çek mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığı devam eden Veton Tusha'nın ise durumu maç saati belli olacak.

Teknik Direktör Hakan Kutlu, Konyaspor'u yenerek çıkışa geçeceklerini söyledi. Konya'da iyi bir oyun sergileyeceklerini belirten Kutlu, "Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Bizim için çok kritik haftalara giriyoruz. Konyaspor'u yenerek seri başlatmalıyız" diye konuştu. Sezonun ilk yarısında Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi. Maç öncesi Denizli'nin 18 puanı bulunuyor.