Hakan Kutlu: Kazarak önemli bir galibiyet aldık

TFF 1. Lig’in 27. haftasında konuk ettiği Keçiörengücü’nü 1-0 yenen Giresunspor’un teknik direktörü Hakan Kutlu, aldıkları galibiyetle çıkışlarını sürdürdüklerini söyledi. Kutlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde son 3 haftada iyi bir çıkış yakaladıklarını belirtti.

Oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini kaydeden Kutlu, "Bir düşüş yaşamıştık. Bu düşüşten çıktık. Bugünkü maç çok önemliydi. Oyuncularım çok iyi oynadı. Rakibe pozisyon vermedik. Kazanarak önemli bir galibiyet aldık." diye konuştu.

Hafta sonu deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacaklarını ve galibiyet serilerini devam ettirmek istediklerini dile getiren Kutlu, "Önümüzdeki her maç final. Ben bu oyuncu grubunun galibiyet alacağına, başaracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.