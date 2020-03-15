TFF 1. Lig’in 28. haftasında Osmanlıspor'a konuk olan Giresunspor, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, "Kazanmayı çok istediğimiz bir maçtı ama oyunun içinde gelişen şartlara bakılınca, 1 puan çok değerli." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımın da istediğini sahaya yansıtamadığını dile getiren Kutlu, şunları kaydetti:

"Uzatmalarla beraber 55 dakikaya yakın 10 kişi oynadık. Özellikle ikinci yarıda 10 kişi oynamamıza rağmen iki pozisyon dışında pozisyon vermedik. Bizim ise girdiğimiz en az 4 çok net pozisyon var. Özellikle son saniyede kaçırdığımız çok net bir pozisyon var. 10 kişiyle de kazanabilirdik. Oyuncularımızın ortaya koydukları mücadele beni çok sevindirdi. Hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Üç maçlık galibiyet serisini 4’e çıkarmak istiyorduk ama bu şartlarda 1 puan da çok önemli. Can derdinde olan, mutlaka kazanması gereken bir takımla oynadık."