Hakan Kutlu: Gözle görülür iyi bir gidişat var

Hakan Kutlu, Giresunspor Tesisleri’ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısında 6 zorlu maçlarının kaldığını belirtti.

Üst sıralarla arayı kapatmaları gerektiğine işaret eden Kutlu, "Son haftalarda hem skor hem de oyun anlamında gözle görülür iyi bir gidişat var. Bu başladığımız çıkış henüz yeterli değil, mutlaka devam ettirmemiz lazım. Oyun anlamında gelişmemiz, iyi skorlar almamız gerekiyor." dedi.

Kutlu, maç içerisinde ne olursa olsun istek ve arzunun devam etmesini istediklerinin altını çizerek, "Çalışmalarımıza, daha da üzerine koyarak devam ediyoruz. İnşallah milli maç arasından sonra kalan 6 haftada oyuncularımızın ortaya koymadıkları yüzde 30’luk performansları var onu da açığa çıkartıp iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde 2020 Avrupa Şampiyonası’na katılmayı garantileyen milli takımı da tebrik eden Kutlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Çok isteyen ve inanan bir milli takımımız var. Şuan sahaya kim çıkarsa çıksın, çok isteyen ve arzulayan, oyun olarak kötü oynadığı maçlarda bile bu istek ve arzularını sahaya yansıtıp iyi sonuç alan bir milli takım var. Şenol Güneş hocayı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Nihat Özdemir’i ve oyuncu grubunu tebrik ediyorum."