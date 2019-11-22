Hakan Kutlu: Deplasmanda aldığımız 1 puan kötü değil

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, 1-1 berabere kaldıkları Adanaspor maçı sonrası, “Gerçekten 2 takım için de çok önemli bir maçtı. Deplasmanda aldığımız 1 puan kötü değil” dedi.

22 Kasım 2019, Cuma 22:12
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Hakan Kutlu: Deplasmanda aldığımız 1 puan kötü değil

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, ligin 12. haftasında deplasmanda 1-1 berabere sonuçlanan Adanaspor maçını yorumladı.

Kutlu,basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Gerçekten 2 takım içinde çok önemli bir maçtı. Gerçekten bugün hem Adanaspor hem de bizim için çok önemliydi. Adanaspor son haftalarda kazanamıyor bizde yükselen grafik sergiliyoruz. Girdiğimiz çok gol pozisyonu vardı ama değerlendiremedik. Golden sonra oyuncularımız bırakmadı ve pozisyona girdik. Penaltı ile gol atıp durumu berabere getirdik. Adanaspor’da bugün çok fazla kazanma ihtiyacı vardı ama bizim için 1 puan çok kötü değil ama girdiğimiz pozisyonları değerlendirip galip gelsek daha iyi olurdu” diye konuştu.

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