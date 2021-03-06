Hakan Kutlu: Bugün işi tersine çevirdik!

Karşılaşmadan 3 puan aldıkları için sevinçli olduklarını belirten Kutlu, “Yeni Malatyaspor da uzun süredir kazanamıyordu. Lige tutunmak için bugün kazanacağımız 3 puan ve bunun üzerine deplasmandan alabileceğimiz puanlar bu şansı bize yakalatacaktı. Oyunun başında geriye düşmemize rağmen oyuncularımız bugün gerçekten hem oyun disiplininden kopmadılar hem de maçı bırakmadılar. 2-1 öne geçtikten sonra rakibimiz 2-2’yi yakaladı. Buna rağmen bir geri dönüşü yakaladık. Bu bizim için 3 puanın yanında çok önemliydi. Çünkü bundan önceki maçlarda, geriye düştüğümüz maçlarda oyunu bırakan, inancını yitiren bir takım vardı. Oyun olarak son 7 haftadır üzerine koya koya geliyorduk. Ancak geriye düştüğümüz maçlarda maçı çevirmekte zorlanıyorduk. Bugün bunu tersine çevirdik” dedi.

“İYİ BİR ÇIKIŞIMIZ VAR”

Hedeflerinin galibiyet serisi elde etmek olduğunu ifade eden Kutlu, “Önümüzde önemli bir maçımız daha var. Deplasmandan puan getirmemiz gerekiyor. İyi bir çıkışımız var. İnşallah devam ettiririz. Oyun olarak iyi gözüküyoruz. Seri yakalamak zorundayız. Denizlispor lige tutunma adına iyi şeyler gösteriyor” diye konuştu.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)



