TFF 1. Lig’in 13. haftasında sahasında Adana Demirspor’u 1-0 mağlup eden Giresunspor’un teknik direktörü Hakan Kutlu, "Bugün galibiyeti kesinlikle hak ettik." dedi.

Kutlu, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Her iki takımın da kazanmak için sahada mücadele ettiğine vurgu yapan Kutlu, "Bizim için güzel bir akşam oldu. İki takım için de çok zor maçtı. Adana Demirspor geçen hafta kazanarak şehrimize geldi. Bir çıkışları vardı. Bizim de son 4-5 haftadır hem oyun, hem de sonuçlar olarak üzerine koyarak giden bir takımımız var. Zor gözüken maçı saha ve hava şartları daha zor hale getirdi." diye konuştu.

Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını dile getiren Kutlu, şu ifadeleri kullandı:

"Amacımız iyi futbol oynayıp çok mücadele ederek kazanmaktı. Saha şartları bugün işi sadece mücadeleye döktü. Oyuncularım bugün beklediğimden de çok daha fazlasını yaptı. Mücadele olarak, istek olarak... Onlarla gurur duyuyorum, çok önemli iş başardılar. İlk yarı skoru biraz daha üste taşıyabilirdik. İkinci yarının son bölümlerinde Anada Demirspor’un pozisyonları vardı. Bugün galibiyeti kesinlikle hak ettik."

Adana Demirspor cephesi

Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, zor saha koşulları altında karşılaşmanın oynandığını kaydetti.

Tütüneker, şunları aktardı:

"Maçtan evvel belliydi zaten bir oyun çıkmayacaktı. Nasıl oynadık, Giresun nasıl oynadı onu değerlendirmek çok zor. Zemin ona müsaade etmedi zaten. Mücadele olacağını biliyorduk. İlk gölü yakalayan Giresun oldu. Bizim ilk yarı karşı karşıya kaçırdığımız gol var. Maalesef atamadık, beraberliği sağlayamadık. Oyun anlamında söyleyecek bir şey yok. İki takım da iyi mücadele etti."