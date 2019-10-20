Hakan Kutlu: Belki buradan istediğimiz sonuçla dönebilirdi

TFF 1. Lig’in 8. haftasında Boluspor, sahasında Giresunspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu maçı golden önce ve sonra olmak üzere iki bölüme ayırmak gerektiğini anlattı. İlk golü yiyene kadar geçen sürede çok iyi olduklarını belirten Kutlu, "Özelikle ilk yarıda çok net 3-4 tane gol pozisyonu yakaladık. Rakibimize zannediyorum 45 2’de bir şut imkanı tanıdık. Boluspor’un pozisyonu yoktu. Golü yedikten sonraki bölümde Boluspor bizden daha çok istediklerini yapan takım oldu. Biz de oyundan düştük. Aslında skor ne olursa olsun oyuncularım oyundan kopmayıp ilk yarıdaki disiplinde devam etseler, belki buradan istediğimiz sonuçla dönebilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Kutlu, ilk yarı girdikleri gol pozisyonlarını değerlendiremeyince Boluspor’un golü bulduğunu aktararak, rakibin gol atmasının morallerini bozduğu için oyuna konsantre olamadıklarını ifade etti.