Hakan Kutlu: 3 puan yeniden çıkış yapmamızı sağlayacaktır

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Akhisarspor'a konuk olan Giresunspor, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu her iki takımın da iyi bir futbol ortaya koyduğunu söyledi.

Müsabakanın ilk 15 dakikalık bölümünde 3 net pozisyonlarının olduğunu aktaran Kutlu, şunları kaydetti:

"Bunları değerlendiremedik. Rakibimizin de o dönemde pozisyonları oldu. Onlar 2 tanesini golle buluşturup sonucu aldılar. Bu istek ve arzuyu sahaya yansıttığımızda önümüzdeki maçları kazanacağımızı düşünüyorum. Şimdi önümüzde çok önemli bir Boluspor maçı var. Boluspor karşılaşmasından alacağımız 3 puan yeniden çıkış yapmamızı sağlayacaktır."