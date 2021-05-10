Giresunspor, sezona nispeten kötü bir başlangıç yaptı. İlk 11 hafta sonunda 8. sırada yer alan Karadeniz ekibi, ligin geri kalan bölümünde adeta şaha kalktı. 12 ve 23. haftalar arasında üst üste 12 maçını kazanan Çotanaklar, 1. Lig tarihine geçip, zirveye oturmuştu. Ligin devamında zaman zaman kayıplar yaşayan Karadeniz ekibi, Adana Demirspor ve Samsunspor ile Süper Lig için destansı bir yarışa girdi. Dün de son hafta mücadelesinde Tuzlaspor deplasmanına çıkan Hakan Keleş'in öğrencileri'nin, Süper Lig'e yükselebilmesi için kazanması yeterliydi. Giresun, 5'te Eren Tozlu'nun attığı golle öne geçti: 0-1. 15'te penaltı kazanan Tuzlaspor, Segbefia ile skora dengeyi getirdi: 1-1.

6 sezon kalmışlardı

20'de Ibrahima Balde bir kez daha Giresunspor'u öne geçirdi: 1-2. Kalan sürede Çotanaklar oyunu dengede tutarak, zafere uzandı ve Süper Lig'e yükseldi. 1967 yılında kurulan Yeşil-Beyazlılar, 1970-1971 sezonunda Süper Lig'e yükselmiş ve 6 yıl boyunca mücadele etmişti. 1977 yılından bu yana Süper Lig hasreti çeken Giresunspor, 44 yıl sonra yeniden Türkiye'nin bir numaralı ligine çıkmanın sevincini yaşadı.

'Tarif edilmesi imkansız bir mutluluk'

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Süper Lig yolculuklarının oldukça zorlu olduğunu söyledi. Deneyimli teknik adam, tarifi zor bir duygunun içerisinde olduklarını belirtirken, yönetimin, taraftarın ve camianın kenetlendiğini belirtti. Bu şampiyonluğun çok özel bir hikayesinin olduğunun da altını çizen Keleş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok mutluyuz. Tarif edilmesi imkansız bir mutluluk. Çok zor şartlarda başardık. Sezon başında transfer kapalı, gençlerle ilk maça çıktık."

'Çok sıkıntı çektik'

“Sakatlıklar cezalılar, çok sıkıntı çektik ama sonunda hak ettiğimiz bir şampiyonluk. 44 yıllık bir özlem vardı. Sezon başında söz verdik, onun gururunu yaşıyoruz ve mutluyuz. İnanılmaz bir hikaye yazdık. İnanılmaz hikayeler var. Rekorlar var, ilkler var, stadı değiştirdik, müthiş şeyler yaptık."