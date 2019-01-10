Hakan Keleş: Zidane gelirse yardımcısı olmayı kabul ederim!

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş İHA'ya samimi açıklamalarda bulundu. Roberto Carlos, Robinho, Cicinho ve Zidane'ın yer aldığı bir fotoğraf hatırlatılan Keleş, "Bu fotoğraftaki 3 kişi Sivas'ta yaşadı. Eğer Zinedine Zidane da Sivas'a gelirse, seve seve yardımcılığını yaparım" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 2. yarı hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren Demir Grup Sivasspor’da Teknik Direktör Hakan Keleş, İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu. Belek’te havanın kendileri gibi iyi başladığını belirten Keleş, “Fakat şimdi biraz sıkıntı yaptı havalar. Ama biz Sivas’tan alışkınız bir sıkıntımız yok. İklim iyi diye geldik. İnşallah düzelir. Elimizden geleni yapıyoruz. Öncelikle geçen sene başarımız vardı onun üstüne iyi transferler yaptık. Tamer hocayla uyum yakalayamadık. Görevi bana verdiler. İyi bir çıkış yakaladık, oyuncularla uyum sağladık. İkinci yarı hazırlıkları başladı. Eksiklerimiz var. 5 oyuncuyla yolları ayırdık. Takıma yeni oyuncular da gelecek. Onlar da uyum sürecini atlatacaktır. Önümüzdeki ikinci yarı iyi bir Sivasspor izletmek için çalışıyoruz. Giden oyuncuların yerine aynı bölgelere oyuncu alacağız” diye konuştu.

“Hedefimiz ilk 10 içerisinde kalabilmek”

11 maçta 11 puan aldıktan sonraki süreçte iyi bir seri yakaladıklarını anlatan Hakan Keleş, "Bizi bu seri 24 puana getirdi. Hedefimiz olan 24 puanda tamamladık. Önümüzde deplasman serilerimiz var. Onlardan iyi çıkıp bitirmek istiyoruz. Seriyi yakaladığımız sürece üstlere doğru çıkarız. Hedefimiz ilk 10 içerisinde kalabilmek" dedi. Avrupa hedefleri olup olmadığı sorulan Hakan Keleş "İlk 10 içerisinde her sayı var" ifadelerini kullandı.

“Sivasspor benim için bir şans”

Sivasspor’un kendisi için bir şans olduğunu dile getiren 47 yaşındaki teknik adam, "Bu kulüpte bir karar alırken doğru adımlarla cesur kararlar alınıyor. Bu da benim gibi teknik direktörleri sevindiriyor. Sivasspor birçok hocayı Türk futboluna kazandırdı. Aynı zamanda kulübün mali istikrardan yana sıkıntısı da yok. İnşallah bu şekilde devam ederiz. Türk futbolu gelişiyor, yeni yeni hocalar çıkıyor. Bu da lige heyecan getiriyor. Umarım yeni yüzlere ligimiz hazırlıklı olur" şeklinde konuştu.

“Robinho’nun buraya gelmesi bir başarıdır”

Takımdan ayrılan ve Başakşehir'e transfer olan Robinho'yla ilgili konuşan Teknik Direktör Hakan Keleş, "Robinho’nun Sivasspor’a gelmesi önemli bir başarıdır. Kendisinin gelmesinin ardından bir süreç yaşandı. Robinho’ya inanılmaz bir ev sahipliği yaptık. O da bizi çok mutlu etti. İyi bir uyumumuz vardı. Ancak şöyle de bir durum var, 4 ay sonra sözleşmesi bitecekti. Kendisine teklifimiz vardı. Belli bir süreç geçti ancak olmadı. Kulübümüzün şartları ve ikili ilişkileri bunu getirdi. Yollarımızı ayırdık. Robinho önemli bir futbolcu. Ama biz belli bir kararlar alırken önümüze de bakıyoruz. Hazırlıklıyız. Eksikliğini hissetmemek için çalışacağız. Robinho, Başakşehir’e oyunsal anlamda çok olumlu yansıyacaktır. Problem yapmayan bir oyuncu. Pozitif bir etkisi olacak. Bu tip oyuncuları belli bir kalıplara sokmamız çok zor. Ben ona sahada özgürlük vermiştim. Orada da umarım zevk aldığı bir yerde oynar" dedi.

"Zidane'ın yardımcılığını yaparım!"

Real Madrid'de yaşanan bir gol sevincinin fotoğrafında yer alan Robinho, Roberto Carlos, Cicinho ve Zidane dörtlüsünden 3'ünün Sivas'ta yaşadığının hatırlatılması üzerine de konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Bir tek Zidane gelmedi. Ama o gelirse birlikte çalışırız. Seve seve yardımcılığını yaparım, benim için hiç sorun değil” diye konuştu.

İHA