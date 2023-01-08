Hakan Keleş: “Yenseydik, avantaj elde edecektik”

Spor Toto Süper Lig ’in 18. haftasında konuk ettiği Ümraniyespor’a tek golle yenilen Giresunspor’da Teknik Direktör Hakan Keleş, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Keleş,

“İçeride kazanmak istiyorduk. Bizim için büyük bir avantaj olacaktı. Kaybettik, üzgünüz. Oyuna bakacak olursak istatistiksel olarak üstün olmamıza rağmen rakibe çok fazla pozisyon vermedik. Ama biz de ilk yarıda çok fazla pozisyona giremedik. Ama ikinci yarı geriye düştükten sonra yakaladığımız pozisyonlar vardı. Onları değerlendiremedik. Bizim için iyi olması ama yenseydik avantaj elde edecektik. İlerisi adına iyi olacaktı. Devre arasına bir maç kaldı. Puan baremimizi yakalayacaktık. Önümüzde Antalya maçı var. İçeride kaybettiğimiz puanı dışarıda kazanmak için uğraşacağız. Üç gün önce yoğun bir maç oynadık. Bizi biraz hırpaladı. Kaybettiğimiz için üzgünüz. İnşallah telafiyi Antalya ile yapacağız” açıklamasında bulundu.

GİRESUN (İHA)