Hakan Keleş: Sezonun en iyi performansını sergiledik

Spor Toto Süper Lig ’in 11. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü maçından 1 puanla ayrılan Giresunspor, 9 puanla düşme hattına geriledi.

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Hakan Keleş, “Son 4 maçımızın 3’ünü deplasmanda oynadık. 2’sinden beraberlikle gelmiştik. Sivas maçını kaybetmiştik. İçerde de Beşiktaş maçını kaybetmiştik. Galibiyete ihtiyacımız vardı. İyi de hazırlandığımızı düşünüyorum. Rakibimiz kadro kalitesi iyi bir takım. Kötü başlamalarına rağmen iyi toparladılar. Maça başlarken iyi motive olmuştuk. İlk yarıda savunmada ve hücumda iyi işler yaptık. Rakibimize pozisyon dahi vermedik. Net kaçan çok pozisyonumuz var. İkinci yarı aynı şekilde istekli ve coşkuluyduk. Penaltı golüne kadar iyi oynadığımızı düşünüyorum. Ondan sonra da gerekli riskleri aldık. İsteğimiz, arzumuz ve coşkumuz aynı şekilde devam etti. Ama girdiğimiz sayısız pozisyon ve maç berabere bitti. Kayıp 2 puan. Rakibimizin kalecisi Gökhan’ı tebrik ediyorum. İnanılmaz bir maç çıkardı. Oyuncularıma da içeride söyledim. Kaybetsek de söyleyecektim. 'Böyle oynayın, kaybedin' diye. Belki de sezonun en iyi performanslarından bir tanesini oyun olarak sergilediler. Bu bize gelecek adına olumlu sinyaller verdi. Kazanman istiyorduk ama berabere kaldık. Kayıp olarak görüyorum ben. Önümüzdeki Başakşehir maçına hazırlanacağız" ifadelerini kullandı. (İHA)